Синоптики пообещали москвичам на День города теплую, недождливую погоду

В праздничные выходные 10 и 11 сентября погода в Москве будет теплой и ясной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в столице в дни празднования 875-летия Москвы будет ясной и теплой - воздух прогреется до 18 градусов, говорится в видеопрогнозе Росгидрометцентра. В субботу, 10 сентября, и в понедельник, 12 сентября днем будет 15-17 градусов, а в воскресенье - 16-18 градусов тепла.

Ожидается переменная облачность, в понедельник в отдельных районах пройдут небольшие дожди. А вот в выходные осадков не ожидается.

- Никаких дождей мы не ждем, зонтики смело оставляйте дома, - обратилась к москвичам сотрудник Росгидрометцентра Екатерина Рязанова.

Однако она все же напомнила, что в ночь на воскресенье в столичном регионе возможны заморозки до 2 градусов мороза. На большей части территории Москвы температура опустится до одного градуса тепла. В ночь на понедельник, 12 сентября, будет теплее, температура составит 5-7 градусов тепла, следует из прогноза Росгидрометцентра для Москвы.