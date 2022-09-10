За первые сутки выборов муниципальных депутатов онлайн проголосовали 1,1 млн москвичей

Электронным выборам не помешали даже 5 тысяч хакерских атак Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 8:00 9 сентября до 8:00 10 сентября на выборах муниципальных депутатов в Москве онлайн проголосовали 1,1 млн избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадима Ковалева. Из них 93,3 тысячи пользователей решили выразить свое мнение ночью.

Все это время система дистанционного голосования работала штатно, и сейчас она продолжает действовать в рабочем режиме. Хотя за минувшие сутки специалисты отразили более 5 тысяч хакерских атак. Как сообщал KP.RU ранее, все они шли с территории России.

- Ночью у нас в штабе осуществлялось дежурство круглосуточное, все были на местах. Никаких происшествий на избирательных участках не зафиксировано, - цитирует агентство руководителя Общественного штаба.

Он отметил, что наблюдатели передали в штаб несколько десятков сообщений, но все они носят информационный характер.

Напомним, голосование продолжится до 20:00 11 сентября. Ранее KP.RU собрал в путеводитель всю информацию о выборах муниципальных депутатов в Москве.