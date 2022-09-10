В Москве начался второй день голосования на избирательных участках на выборах муниципальных депутатов

В Москве проходит второй день выборов муниципальных депутатов. Проголосовать можно на избирательных участках или онлайн. Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва».

В Москве 10 сентября проходит второй день голосования. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00. Жители столицы в течение трех дней - с 9 по 11 сентября выбирают муниципальных депутатов. Проголосовать на участках можно будет до 20 часов 11 сентября. Голосование также проходит в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

Благодаря введенному в этом году электронному реестру избирателей москвичам нет необходимости заранее регистрироваться для дистанционного электронного голосования. Избиратели смогут непосредственно в день голосования решить, в какой форме они собираются отдать свой голос: очно, на избирательных участках, или дистанционно.

Москвичи выбирают районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать могут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирают только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. В 2022 году комиссии будут параллельно считать голоса, а значит, результаты появятся максимально оперативно.

За ходом голосования в Москве следят более 10,6 тысяч общественных наблюдателей. Все они прошли обучение и приступили к работе. Кроме того, вместе с ними работают видеонаблюдатели. В их обязанности входит наблюдение за ситуацией на избирательных участках с помощью видеокамер, транслирующих изображение 24 часа в сутки в режиме онлайн. При возникновении нестандартной ситуации они смогут моментально отреагировать на возможное нарушение. Центр видеонаблюдения разместился в Общественном штабе в безнес-центре «Красная Роза. Видеонаблюдатели дежурят посменно, контролируя избирательные участки и днем, и ночью.

Ранее заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут сообщил, что за первый день выборов в столице дистанционно проголосовали более миллиона избирателей. При этом традиционным способом на избирательных участках 9 сентября проголосовали 195 тысяч горожан. Первый день голосования в столице прошел спокойно. Все системы на выборах работали в штатном режиме.

Москвичи, выбравшие электронный формат голосования, автоматически становятся участниками розыгрыша «Миллион призов». Доступ к онлайн-голосованию будет открыт для горожан, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru. Жители столицы, проголосовавшие на выборах онлайн, получат возможность выиграть автомобиль. Кроме того, среди участников разыграют от 3 тысяч до 10 тысяч баллов. Всего в рамках акции будет разыграно более 600 тысяч подарков.