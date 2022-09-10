В Общественном штабе отметили отсутствие нарушений в первый день выборов в Москве

Никаких нарушений за первый день выборов в Москве не зафиксировано. Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва».

Никаких нарушений в течение первого дня голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве зафиксировано не было. Об этом журналистам утром 10 сентября сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.

«Ночью у нас в Общественном штабе осуществлялось круглосуточное дежурство. Все были на местах, никаких происшествий на избирательных участках не зафиксировано», - рассказал Вадим Ковалев.

По его словам, общественный штаб получает сигналы от наблюдателей, но большинство таких обращений носят информационный характер.

«Каких-то заявлений о проблемах, которые влияют на волеизъявление москвичей, мы не зафиксировали», - отметил Вадим Ковалев.

Глава Общественного штаба также выразил благодарность наблюдателям за их работу и ответственный подход.

«Все наши наблюдатели с помощью специального мобильного приложения сообщили о том, что вышли на избирательные участки. Кроме того, в приложении «Мобильный наблюдатель» предусмотрена и функция отчета о пребывании на участке в течение дня. Это делается для того, чтобы мы были уверены, что представители штаба находятся на месте и ни один из участков не остался без контроля за прозрачностью и честностью электорального процесса, - рассказал Вадим Ковалев. - Хочу выразить благодарность нашим наблюдателям, они очень ответственно относятся к своим обязанностям и отмечаются в приложении».

Глава общественного штаба рассказал, что по итогам первого дня голосования группа разбора рассмотрела несколько десятков обращений от наблюдателей. В большинстве случаев они обращались за консультацией к юристам штаба, чтобы прояснить сложные ситуации. При этом сообщения о возможных нарушениях не нашли подтверждения.

Во время онлайн-голосования часть избирателей обращалась в службу технической поддержки. В основном эти обращения были связаны с нестабильной работой Интернета или гаджетов. Несмотря на предпринятые хакерами попытки атак, система дистанционного электронного голосования, электронный реестр и оборудование на участках работали в штатном режиме и справлялись с повышенной нагрузкой первого дня голосования.

«Как нам сообщили в техподдержке, у москвичей, желающих проголосовать дистанционно, в основном возникали проблемы с интернетом или электронными устройствами. Наши коллеги всем помогли. Отмечу, что всего за первый день выборов было зафиксировано несколько десятков обращений на 1,2 миллион выданных бюллетеней», - сообщил Вадим Ковалев.

Напомним, с 9 по 11 сентября москвичи выбирают районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать могут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирают только в Троицке.