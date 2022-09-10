Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в районные советы депутатов

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин отдал свой голос на выборах муниципальных депутатов Москвы. Глава государства выбрал электронный способ голосования – онлайн. За процессом голосования наблюдали журналисты телеканала «Россия 24». Президент подтвердил, что столичная система дистанционного голосования является удобной и надежной

«Все, голос учтен. Дорогие друзья, 11 сентября - Единый день голосования в России, но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная и надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться - рекомендую», - прокомментировал Владимир Путин.

В Москве 10 сентября проходит второй день голосования. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00. Проголосовать на участках можно будет до 20 часов 11 сентября. Голосование также проходит в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

Благодаря введенному в этом году электронному реестру избирателей москвичам нет необходимости заранее регистрироваться для дистанционного электронного голосования. Избиратели смогут непосредственно в день голосования решить, в какой форме они собираются отдать свой голос: очно, на избирательных участках, или дистанционно.

Москвичи выбирают районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать могут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирают только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов.

За ходом голосования в Москве следят более 10,6 тысяч общественных наблюдателей. Кроме того, вместе с ними работают видеонаблюдатели. В их обязанности входит наблюдение за ситуацией на избирательных участках с помощью видеокамер, транслирующих изображение 24 часа в сутки в режиме онлайн. При возникновении нестандартной ситуации они смогут моментально отреагировать на возможное нарушение. Видеонаблюдатели дежурят посменно, контролируя избирательные участки и днем, и ночью. Никаких нарушений в течение первого дня голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве зафиксировано не было. Об этом журналистам утром 10 сентября сообщил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев.

Ранее заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал, что за первый день выборов в столице дистанционно проголосовали более миллиона избирателей. При этом традиционным способом на избирательных участках 9 сентября проголосовали 195 тысяч горожан. Первый день голосования в столице прошел спокойно. Все системы на выборах работали в штатном режиме.