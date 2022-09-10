Путин проголосовал онлайн на выборах в Москве и объяснил, почему предпочел такой способ

Владимир Путин призвал москвичей проявить активную позицию и проголосовать на выборах
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве с помощью системы электронного голосования, сообщают РИА Новости.
Глава государства также поделился впечатлениями и объяснил, почему выбрал именно такой способ выразить свое мнение насчет подходящего кандидата.
- Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться, рекомендую, - отметил президент России.
Владимир Путин также обратился к россиянам, в том числе - москвичам с призывом проявить активную гражданскую позицию и принять участие в выборах.
Ранее KP.RU сообщил, что за первые сутки в столице выдали 1,1 млн электронных бюллетеней для голосования. При этом система дистанционного голосования подверглась более, чем пяти тысячам хакерских атак. Все они были успешно отражены, сбоев в системе не произошло.