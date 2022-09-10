Среди участников дистанционного электронного голосования разыграли первые 50 авто в рамках акции «Миллион призов»

В эфире телеканала «Москва 24» среди участников акции «Миллион призов» разыграли 50 автомобилей. Фото предоставлено организаторами акции.

В Москве 10 сентября в рамках акции «Миллион призов» прошел первый розыгрыш автомобилей и призовых баллов. Призы разыгрывались между жителями столицы, принявшими 9 сентября участие в дистанционном онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов. В эфире телеканала «Москва 24» разыграли 50 автомобилей.

Победителей определял беспристрастный судья - генератор случайных чисел. По итогам первого дня голосования участие в розыгрыше приняли 1 миллион 5 тысяч 366 человек. Во время розыгрыша за процессом в студии телеканала «Москва 24» наблюдал художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, кроме автомобилей сегодня разыгрывается 380 тысяч пакетов призовых баллов. Москвичи смогут потратить их в магазинах, аптеках и ресторанах, обменять на билеты в театры и музеи либо пожертвовать призы на благотворительность.

- Это была инициатива предпринимательского сообщества, чтобы после пандемии поднимать экономику города, помогать москвичам, - рассказал Владимир Платонов. - В этом году у нас много новинок, участвует 80 благотворительных организаций, 40 предпринимательских объединений и 60 объектов культуры, театров, музеев. Победителей сегодня будет 380 тысяч 650, из них 50 автомобилей и остальные победители получат пакеты баллов, - рассказал Платонов.

Всего за три дня в акции будут разыграны более 600 тысяч подарков. Среди них – сто автомобилей. Кроме того, в рамках акции можно будет получить от трех до десяти тысяч призовых баллов.

Во время розыгрыша за процессом в студии телеканала «Москва 24» наблюдал художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Фото предоставлено организаторами акции.

Москвичи, выбравшие электронный формат голосования, автоматически становятся участниками розыгрыша «Миллион призов». Доступ к онлайн-голосованию будет открыт для горожан, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru. Накануне выборов жители столицы получили уникальные коды участников акции «Миллион призов».

Как узнать, что ты выиграл приз? По слова организаторов акции, сообщение о победе придет по СМС. Кроме того, свой код можно проверить самому: эта информация станет доступной в день розыгрыша после 12:00 на сайте акции ag-vmeste.ru. Для того, чтобы авторизоваться, понадобится учетная запись mos.ru.

Счастливчикам, выигравшим призовые баллы, нужно будет активировать код до 26 сентября. Обменять баллы на промокоды можно до 14 декабря. Использовать промокоды на покупки можно до 15 декабря включительно.

Выигранными баллами можно оплатить покупки в магазинах и аптеках. В акции участвуют крупные столичные сети – супермаркеты, магазины детских товаров, аптечные пункты. Баллы также можно использовать на посещение ресторана, музея или театра. Впервые за всю историю розыгрыша «Миллион призов» у жителей столицы появилась возможность побывать на самой высокой смотровой площадке Москвы, а также оплатить баллами абонемент в фитнес-клуб.