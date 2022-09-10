В Москве выявили 6325 новых случаев коронавируса

В Москве выявили 6 325 случаев заражения коронавирусом за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 6325 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в городе выявили 6525 инфицированных COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 10 сентября.

Так, в столице госпитализировали 301 москвича, еще 5656 пациентов вылечились от ковида, умер 31 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в Москве зафиксировали 3 090 679 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 2 864 500 жителей.

В России за сутки выявили 53486 случаев заражения инфекцией, в стационары попали 3977 человек, умерли 97 россиян. При этом вылечились 46 023 жителя страны.

Ранее KP.RU сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом в Московском регионе. По ее словам, при соблюдении всех антиковидных мер COVID-19 можно избежать второго подъема заболеваемости. Также Попова отметила, что на прошлой неделе в Москве число заразившихся снизилось на 16%, а в Подмосковье – на 19%.