Система бесконтактной оплаты проезда Face Pay заработала на 31 станции МЦК

Новая система позволяет пассажирам значительно быстрее проходить через турникет Фото: Михаил ФРОЛОВ

С субботы, 10 сентября 2022 года, на каждой из 31 станции Московского центрального кольца оплатить проезд можно с помощью сервиса Face Pay, сообщает столичный Дептранс. Для этого работают 85 турникетов. В часы пик их количество может быть увеличено.

Сервис также называют системой биометрической оплаты проезда. Победить «зайцев» он не поможет, зато значительно ускорит проход пассажиров через турникет.

Все желающие воспользоваться новым способом оплаты могут подключить его в приложении «Метро Москвы». Сейчас системой биометрической оплаты проезда пользуются порядка 190 тысяч москвичей.

- Благодарим пассажиров за выбор самых современных, быстрых и безопасных способов оплаты, - поблагодарил горожан вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Сервис Face Pay также доступен на 250 станциях столичной подземки.

Ранее корреспондент KP.RU испытал на себе все плюсы и минусы нового способа оплаты проезда.