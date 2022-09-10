В Москве участникам акции «Миллионов призов» рассказали, как уберечься от мошенников

Фото: Сайт программы «Миллион призов - #ВыбираемВместе»

В Москве с 10 по 12 сентября среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах пройдут розыгрыши подарков в рамках программы «Миллион призов». Все сообщения от официальных представителей акции поступают только по SMS с аккаунта DIT_MOS, предупредили на сайте столичной мэрии.

В течение трех дней после 12:00 победителям направят сообщения с описанием приза (например, это могут быть балл или автомобиль). После этого пользователям следует активировать уникальный код на официальном сайте программы. Москвичи смогут сделать это до 26 сентября 2022 года включительно.

Уточняется, что с горожанами, выигравшими машину, свяжется представитель акции «Миллион призов». Звонок поступит с номера +7 495 870-36-00. Оператор пояснит, как забрать приз.

Горожане также смогут обменять выигранные баллы на промокоды до 14 декабря, а использовать код у партнеров – до 15 декабря. К акции присоединились более 180 партнеров, среди них - рестораны, музеи, благотворительные организации и прочее.

Жителей столицы призвали не передавать свой уникальный код и персональные данные незнакомцам, а также не вводить номер на сторонних сайтах: так можно нарваться на мошенников.

В Москве в 2022 году выборы мундепов проводятся с 9 по 11 сентября. Проголосовать можно очно или дистанционно. Для участия в онлайн-голосовании необходима полная учетная запись на mos.ru.

Ранее KP.RU сообщал, что среди участников дистанционного электронного голосования разыграли первые 50 авто в рамках акции «Миллион призов». Победителей определит генератор случайных чисел.