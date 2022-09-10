Космонавт Артемьев сделал эффектное фото ночной Москвы ко Дню города

фото: Олег Артемьев/ ТАСС

Космонавт Олег Артемьев сфотографировал ночную Москву с борта Международной космической станции (МКС). На снимке запечатлена горящая огнями столица, сообщает ТАСС.

«Москва с каждым годом становится все комфортнее, удобнее, мобильнее, благоустроеннее и красивее. Она развивается с космической скоростью, покоряет сердца миллионов людей и доказывает всему миру, что является лучшим городом Земли», - написал космонавт Роскосмоса. Он также поблагодарил людей, которые трудятся на благо города и его жителей.

Напомним, в 2022 году Москва отмечает свое 875-летие. Празднование проходит во всех округах столицы 10 и 11 сентября.

Ранее KP.RU сообщал, что более 400 мероприятий пройдет в Москве ко Дню города. Основная часть программы будет посвящена истории города. Для гостей и жителей столицы подготовили экскурсии, лекции, концерты, познавательные викторины, мастер-классы и кинопоказы. Кроме того, в Москве пройдет парад судов.