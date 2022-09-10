Модные показы и уличные оркестры: на Тверской улице началось празднование Дня города

Горожан приглашают на выставки, инсталляции, модные показы, мастер-классы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тверская улица и Тверской бульвар официально открыты для гуляний в честь 875-летия столицы, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Горожан приглашают на выставки, инсталляции, модные показы, мастер-классы.

Программа празднования Дня города на Тверской улице и Тверском бульваре объединена двумя тематическими доминантами: «Город: детали. Москва в движении» и «Москва — Донбасс». Гостей ждет интерактивное знакомство с транспортной системой столицы.

Кроме того, все желающие смогут больше узнать о биографиях знаменитых людей, которые родились в Донбассе. Это Владимир Даль, Архип Куинджи, Сергей Прокофьев, Нонна Мордюкова, Леонид Быков, Виталий Старухин.

Интеллектуальные игры и мастер-классы, которых в программе более сотни, тоже будут отчасти посвящены этому региону.

Еще на Тверской состоится масштабный модный показ. Свое творчество представят 90 дизайнеров России. Будут работать мужские парикмахерские салоны и бьюти-студии, можно будет посетить мастер-класс по прическам или визажному искусству. В субботу состоится финал шахматного турнира «Московские сезоны». Выступают уличные оркестры.

Также на Тверской улице организована кинологическая площадка для четвероногих друзей и проходят открытые уроки по игре в городки.