Собянин и Путин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках»

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на открытии международного центра самбо и международного центра бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники». Фото: Сергей Карпухин/ТАСС.

В Москве в день 875-летия столицы президент России Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в «Лужниках». Руководитель государства и глава Москвы стали зрителями финальной схватки турнира «Кубок звезд. Лига боевого самбо» и матчей встречи «Сборная России - Сборная мира» в рамках Всемирной боксерской лиги. В состязаниях принимают участие спортсмены из России, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии, Италии, Кубы и Армении.

Строительство новых спортивных объектов в олимпийском комплексе «Лужники» стартовало в июле 2020 года по поручению президента России. Центры были полностью готовы к июню 2022 года.

Центр самбо и центр бокса расположены под одной крышей и объединены общим фасадом. Центр самбо находится в северо-западной части здания, центр бокса - в юго-восточной. При этом они абсолютно автономны и работают независимо друг от друга: у них оборудованы отдельные входы и парковки. Фасад дворца единоборств сохранил общую стилистику спортивного кластера «Лужники». Тот же дизайн использовался и при благоустройстве территории. Особенностью здания стал наклонный зеркальный потолок с оптическим эффектом. Он позволяет наблюдать за тренировками спортсменов даже с улицы. Такой архитектурный прием еще никогда не использовался для спортивных объектов Москвы.

Семиэтажное здание площадью 45 тысяч квадратных метров отвечает всем требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо. Дворец оснащен самым современным оборудованием, по своему наполнению он не имеет аналогов в мире. В здании установлена техника для видеотрансляции, так что соревнования можно будет смотреть в прямом эфире.

В Международном центре самбо оборудовали зал для соревнований на три борцовских ковра с трибунами на 1600 зрительских мест и тренировочный зал. В Центре бокса работает зал для соревнований на два ринга с трибунами на две тысячи зрительских мест и тренировочный зал с тремя рингами. Кроме того, в блоках самбо и бокса оборудованы спортивно-оздоровительные бассейны на шесть дорожек, сауны и хаммам, медико-восстановительные центры, универсальные залы на 60 тренажеров, универсальные спортивные залы по игровым видам спорта и конференц-залы на 200 человек. В центре самбо также расположен музей, посвященный развитию и истории этого вида спорта в России.

В декабре 2022 года Дворец единоборств примет Чемпионат мира по рукопашному бою в абсолютной весовой категории среди мужчин. А в следующем году на его аренах проведут Международный турнир «Кубок Основоположникам самбо», Кубок Президента Российской Федерации по самбо среди мужчин, Кубок Мэра Москвы по рукопашному бою среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. В перерывах между соревнованиями Центры самбо и бокса станут основными площадками для тренировок воспитанников учреждений Москомспорта – членов сборных команд и начинающих спортсменов. Спорткомплекс также будет использоваться для курсов повышения квалификации тренеров и судей.