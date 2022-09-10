Путин и Собянин по видеосвязи открыли последний участок Московского скоростного диаметра

Открытие МСД разгрузит остальные столичные магистрали Фото: Shutterstock

Часть Московского скоростного диаметра, проходящая по Северо-Восточной Хорде в пределах Москвы официально завершена: последний участок между Дмитровским и Ярославским шоссе 10 сентября дистанционно открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

Схема ввода участков Московского скоростного диаметра в эксплуатацию Фото: Стройкомплекс Москвы

Открытый участок соединил трассу М-11 с восточной частью СВХ и выходом к Косинской развязке. В следующем, 2023 году, в этой части МСД откроют выход с Косинской развязки на М-12, ведущую на Казань. Кроме того, в 2023 году планируется открыть всю Юго-Восточную Хорду в пределах МКАД.

Московский скоростной диаметр станет бессветофорной трассой, которая позволит пересечь столицу за короткое время. Он соединит 10 важнейших вылетных шоссе Москвы. На нем устроят многоуровневые развязки, что позволит легко выезжать на ТТК и МКАД.

Как сообщал KP.RU ранее, водителям транзитного транспорта предстоит платить за проезд по МСД. А вот москвичи и жители Московской области смогут пользоваться им без оплаты.