Путин назвал «дворцом» Международный центр самбо и бокса в «Лужниках»

Путин и Собянин открыли Международный центр самбо и центр бокса в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Международный центр самбо и бокса в «Лужниках» в День 875-летий столицы. На торжественной церемонии они посмотрели финальную схватку турнира «Кубок звезд. Лига боевого самбо», а также матч между Сборной России и Сборной Мира в рамках Всемирной боксерской лиги, сообщает KP.Ru.

«Здесь дворец, натурально дворец», – отметил президент.

Строительство спортивного объекта началось в июле 2020 года и завершилось в июне 2022 года. Концепцию Центра разработали совместно с Международной федерацией самбо и Федерацией бокса Москвы.

Спортивные комплексы находятся под одной крышей, они объединены общим фасадом. Однако центры функционирует отдельно друг от друга. Площадь семиэтажного сооружения с цокольным этажом составляет 45,6 тысячи «квадратов». Кроме того, на территории спортивного объекта оборудовали подземную парковку на 108 машино-мест. Главная архитектурная особенность здания – зеркальный акустический потолок и витражи.

В международном центре самбо разместили трибуны на 1,6 тысячи болельщиков, зеркальный тренировочный зал с двумя борцовскими зонами, универсальный зал с 50 тренажерами, игровую площадку, блок сауны, медико-реабилитационный центр, комнаты отдыха, бассейн и другие помещения. В центре бокса сделали зал на два ринга, трибуны на 2 тысячи зрителей. Здесь также есть бассейн, сауна, тренажерные залы и залы по игровым видам спорта.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин и Собянин открыли самое высокое в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Горожане могут прокатиться на нем в День города.