Жителей Москвы предупредили об активизации клещей на природных территориях

Сезон активности клещей длится по октябрь-ноябрь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники «Мосприроды» напомнили жителям столицы о том, что сезон активности клещей длится по октябрь-ноябрь. Несмотря на похолодание, горожанам посоветовали соблюдать все меры безопасности. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Жару эти опасные членистоногие не любят, поэтому осенью начинается вторая фаза активности кровососов», - отметили в сообщении.

В Москве на особо охраняемых территориях продолжают проводить профилактические работы: специалисты убирают валежник, косят траву у спортивных и детских площадок, проводят инструктаж и просветительские мероприятия, а также размещают информационные плакаты.

При выезде на природу москвичам советуют надевать высокие ботинки, головные уборы, закрытую одежду из плотных тканей, например, кофту с длинными рукавами и штаны. Желательно, чтобы шея также была прикрыта, так как клещи обычно ползут вверх.

Кроме того, в «Мосприроде» рекомендуют использовать специальные спреи от насекомых и каждые два часа осматривать себя, детей и питомцев на предмет клещей. Дома также следует проверять все вещи, которые вы брали с собой на прогулку: пледы, рюкзаки и прочее.

При укусе клеща нужно незамедлительно обращаться в травматологический пункт.

Фото: Telegram-канал

Ранее KP.RU сообщал, что москвичи чаще всего цепляют клещей за городом или в столичных парках. Например, в Лосином острове, Битцевском лесу, Строгинской пойме или в Коломенском.