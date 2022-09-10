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Общество10 сентября 2022 13:15

Жители Москвы назвали самый красивый отреставрированный объект города

Жители Москвы назвали Северный речной вокзал самым красивым отреставрированным объектом города
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Москвичи считают Северный речной вокзал лучшим отреставрированным объектом Москвы

Москвичи считают Северный речной вокзал лучшим отреставрированным объектом Москвы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи считают Северный речной вокзал самым красивым отреставрированным объектом города. На портале «Активный гражданин» за него проголосовали более 21% жителей. Всего в опросе приняли участие около 190 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Горожане пояснили, что любят Северный речной вокзал за уникальную архитектуру главного здания, благоустроенную набережную и красивый вид на Химкинское водохранилище. Кроме того, москвичам нравятся путешествия на теплоходах и выставки Музея транспорта Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что СРВ привели в порядок в 2020 году. Теперь это место одно из самых популярных среди москвичей и туристов. «Мы рады, что жители по достоинству оценили, каким стал вокзал после обновления», - добавил он.

Ранее KP.RU сообщал, что жители Москвы назвали «Маяковскую» самой красивой станцией метро, за нее проголосовали 18% респондентов. В тройку также вошли станции «Площадь Революции» и «Новослободская».