Жители Москвы назвали самый красивый отреставрированный объект города

Москвичи считают Северный речной вокзал лучшим отреставрированным объектом Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи считают Северный речной вокзал самым красивым отреставрированным объектом города. На портале «Активный гражданин» за него проголосовали более 21% жителей. Всего в опросе приняли участие около 190 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Горожане пояснили, что любят Северный речной вокзал за уникальную архитектуру главного здания, благоустроенную набережную и красивый вид на Химкинское водохранилище. Кроме того, москвичам нравятся путешествия на теплоходах и выставки Музея транспорта Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что СРВ привели в порядок в 2020 году. Теперь это место одно из самых популярных среди москвичей и туристов. «Мы рады, что жители по достоинству оценили, каким стал вокзал после обновления», - добавил он.

Ранее KP.RU сообщал, что жители Москвы назвали «Маяковскую» самой красивой станцией метро, за нее проголосовали 18% респондентов. В тройку также вошли станции «Площадь Революции» и «Новослободская».