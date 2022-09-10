На Тверской улице ко Дню города установили 36 посвященных Донбассу арт-объектов

Тверская улица Москвы открыта для народных гуляний в честь Дня города. Фото: mos.ru.

Москвичи отмечают День города: одной из главных фестивальных площадок столицы стала Тверская улица. Здесь установили 36 арт-объектов, посвященных Донбассу. В фестивале «Москва-Донбасс» принимают участие москвичи, гости столицы из других регионов России, представители ДНР и ЛНР. Созданные на Тверской инсталляции рассказывают о масштабной помощи Москвы в восстановлении разрушенной инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, гости фестиваля могут познакомиться с культурой, промышленностью, сельским хозяйством и историческими связями, объединяющими Россию и Донбасс.

Арт-объекты изображают знаковые места и достопримечательности Донбасса, в том числе кинотеатр «Победа» в Донецке, возведенный в 1955 году по проекту московского архитектора Владимира Щербакова. Столичные художники воссоздали копии памятников Донбасса, мемориал, посвященный подвигу шахтеров Макеевки, бронекатер №346 в Мариуполе, макеты сельскохозяйственной и горнодобывающей техники, которую выпускают донецкие предприятия, инсталляцию фонтана «Донбасс-Арена». Одним из арт-объектов стал памятник, установленный советскому композитору Сергею Прокофьеву на его родине, в селе Красное Красноармейского района Донецкой области.

На Тверской также разместились мобильные выставки спецодежды шахтеров и проходчиков, арт-пространство «Саур-Могила», стенды с копиями работ уроженца Мариуполя художника Архипа Куинджи, фотовыставка «Москва-Донбасс», посвященная истории и помощи Москвы в восстановлении ДНР и ЛНР.

Фестиваль рассказывает и о знаменитых людях, родившихся на Донбассе. Среди них – составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль, художник Архип Куинджи, композитор Сергей Прокофьев, актриса Нонна Мордюкова, актер и режиссер Леонид Быков, футболист Виталий Старухин. Гости фестиваля примут участие в 120 мастер-классах и интеллектуальных играх

На центральной сцене Тверской выступают известные артисты и музыканты, регулярно выезжающие в Донбасс. Также приглашение приехать на фестиваль приняли популярные исполнители и театральные коллективы ДНР и ЛНР. Всего в фестивале участвуют около ста представителей культуры и спорта из Донецкой и Луганской народных республик и Запорожья. Для москвичей играют уличные оркестры, исполняющие классическую и современную музыку, в том числе произведения Сергея Прокофьева.

В рамках фестиваля в столице пройдут товарищеские матчи между московскими футболистами и воспитанниками Академии футбола «Шахтер Донбасса». В соревнованиях примут участие игроки клубов «Спартак», ЦСКА, «Химки», «Шахтер» (Донецк). К фестивалю присоединились российские футболисты Дмитрий Ананко, Андрей Ещенко, Евгений Алдонин, Денис Глушаков, Валерий Шмаров и Валерий Кечинов.

Напомним, День города в этом году отмечают 10 и 11 сентября. Столица празднует юбилей - 875 лет со дня основания. Для москвичей пройдут около 200 концертов, фестивалей, спортивных соревнований и других мероприятий. Финалом первого дня праздника станет грандиозный фейерверк.