Раненный на Диксоне белый медведь поедет на компьютерную томографию

Раненого белого медведя оправят на томографию. Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой

Раненного на острове Диксон в Красноярском крае белого медведя в ближайшее время отправят на компьютерную томографию. Специалисты уже разгрузили транспортировочную клетку со зверем, сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Напомним, пострадавшего медведя с острова Диксон обнаружили местные жители. В животное стреляли из самодельной картечи. На помощь косолапому отправились ветврачи из Москвы, они осмотрели мишку и решили транспортировать его в столицу. 6 сентября его привезли в Москву.

Как сообщал KP.RU, раненому медведю постоянно колют антибиотики и обезболивающие. Недавно животное стало понемногу передвигаться по вольеру и подходить к воде, хотя ранее зоологи полагали, что у него отказали задние лапы.

Специалисты Московского зоопарка отмечают, что состояние пострадавшего мишки улучшается. Бодрее всего он чувствует себя с утра. Из-за дроби в теле ему пока не провели операцию, однако медведя ждет комплексное обследование.