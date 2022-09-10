В Москве умер художник мультфильма «Каникулы в Простоквашино» Владимир Вышегородцев

В Москве умер советский и российский художник мультипликатор, один из создателей мультфильма «Каникулы в Простоквашино» Владимир Вышегородцев. Фото: Кадр видео

В Москве в пятницу, 9 сентября, умер советский и российский художник мультипликатор, один из создателей мультфильма «Каникулы в Простоквашино» Владимир Вышегородцев. Ему было 72 года. Печальную новость в социальной сети сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Уточняется, что известный мультипликатор умер в медицинском учреждении от сердечного приступа. Прощание с Владимиром Вышегородцевым прошло 10 сентября в Городской клинической больнице Юдина в Москве.

Напомним, художник Владимир Вышегородцев окончил Архитектурно-строительный техникум в столице. Он работал на киностудиях «Мульттелефильм», «Союзмультфильм», «VargaStudio».

Кроме того, он сотрудничал с московскими анимационными студиями. Художник участвовал в создании мультфильмов «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», «Пес в сапогах», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и другими. В последние годы Вышегородцев преподавал в студии «ШАР».