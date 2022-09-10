Житель Москвы гулял с лисой на поводке у метро Аэропорт

У метро "Аэропорт" гуляла лиса на поводке Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»

В Москве недалеко от станции метро Аэропорт местные жители заметили, как мужчина выгуливает лису на поводке. Необычного питомца успели сфотографировать очевидцы. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Вероятнее всего, животное с хозяином не в первый раз выходит немного прогуляться по городу. Лиса спокойно сидела на газоне и осматривала территорию. Окрас у хищника необычный – шерсть буро-коричневого цвета, а кончик хвоста украшен белым цветом. Питомец выглядит ухоженно.

Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Ранее KP.RU сообщал, что семейство лис поселилось на веранде детского сада в Москве. Они выходили из нор только днем, чтобы найти себе еду. Спасатели поймали рыжих хищников на улице Мусы Джалиля, а после передали их работникам Департамента природопользования и охраны окружающей среды. После этого животных отпустили в естественную среду обитания.