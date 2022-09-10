Более двух тысяч человек поучаствовали в параде судов в День Москвы

В параде судов в Москве приняли участие более 2 тыс. пассажиров Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве в субботу, 10 сентября, в 10:00 в честь 875-летия города прошел парад судов. В нем поучаствовали более двух тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

В параде были задействованы 40 прогулочных теплоходов. Колонну возглавил речной трамвай модели «Москвич» с курсантами Колледжа Академии водного транспорта. Теплоходы прошли от Новоспасского моста до моста Лужников. На их пути встречались главные достопримечательности города: Кремль, храм Христа Спасителя, парк «Зарядье» и Парк Горького. В это время на столичных причалах выступали музыканты проекта «Музыка в метро».

Праздничный парад в День города впервые прошел с пассажирами на борту. Для удобства москвичей и гостей столицы специалисты разместили специальные стойки у причалов. На них указывали название судов и время посадки.

Напомним, теплоходы на параде судов должны были сопровождать катера Ространснадзора, Водного патруля и Управления на транспорте МВД.

Как сообщал KP.RU, жителям Москвы рассказали, какие праздничные мероприятия посетить в День города. Так, горожан ждут благотворительный фестиваль «Добрая Москва», интерактивы, флешмобы, выступления популярных артистов. Праздновать День города будут два дня –10 и 11 сентября.