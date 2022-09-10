Дмитрий Песков назвал Москву лучшим городом в мире

Дмитрий Песков назвал Москву лучшим городом на свете Фото: REUTERS

В День города пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва является лучшим городом на свете. В субботу, 10 сентября, представитель Кремля побывал на ВДНХ, где проходили соревнования на кубок вице-президента конного спорта, сообщает ТАСС.

Песков добавил, что за свою историю столица прошла уникальный и непростой путь. По его мнению, этот город постоянно развивается и благодаря цифровым технологиям делает жизнь москвичей комфортной. Также он отметил, что столица умеет признавать свои недостатки и решать проблемы.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, почему он решил отметить 875-летие столицы именно на территории ВДНХ. По его словам, выставочный комплекс за последние годы сильно изменился и стал точкой притяжения для москвичей и туристов.

«Кстати, ВДНХ сегодня даже вспоминал президент, когда он выступал в Зарядье на торжественном мероприятии, он говорил, что ВДНХ из такой свалки благодаря усилиям современной Москвы, мэра Москвы, превратилась просто в жемчужину», - напомнил Песков.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города и поблагодарил Сергея Собянина за работу. Он заявил, что столица считается одним из красивейших мегаполисов мира.

Напомним, 10 и 11 сентября в столице отмечают День города. Для жителей подготовили более 200 крупных мероприятий, основные из них проходят на центральных улицах города: Тверской, Охотном ряду, Моховой. Гостей ждут фестивали, концерты, спортивные состязания, показы мод, театрализованные шоу и другие события.