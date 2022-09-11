В Москве провели второй розыгрыш автомобилей и баллов «Миллиона призов» среди участников ДЭГ

11 сентября среди участников онлайн голосования разыграли 30 автомобилей. Фото: предоставлено телеканалом «Москва 24».

В Москве продолжается акция «Миллион призов»: 11 сентября среди участников дистанционного электронного голосования на выборах муниципальных депутатов разыграли 30 автомобилей. Розыгрыш прошел в студии телеканала «Москва 24». В нем участвовали избиратели, отдавшие свой голос онлайн во второй день голосования, 10 сентября. Победителей из списка выбрал генератор случайных чисел. Кроме автомобилей среди участников голосования разыграли призовые баллы, которые можно обменять на покупки или билеты в театры и музеи.

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов в эфире рассказал, на что победители чаще всего тратят призовые баллы. Москвичи покупают на них продукты, одежду и обувь, товары для дома. Популярная опция – пополнение баллами баланса на транспортной карте «Тройка». Чуть менее популярны походы в рестораны и кафе а также покупки в аптеках. Владимир Платонов подчеркнул, что коммерческие компании – партнеры акции уже не первый год с удовольствием присоединяются к ней.

- Самый лучший показатель - люди стремятся участвовать в этом проекте. Есть новые желающие, а те, кто уже вошли в проект - они с удовольствием продолжают участвовать. Кроме того, что человек может потратить выигранную сумму, каждая компания заинтересована в том, чтобы люди пришли второй, третий раз, - подчеркнул Владимир Платонов. - Это выгодно для предпринимательского сообщества - это дополнительная реклама.

За процессом розыгрыша в телеэфире наблюдал певец и актер, руководитель открытого театрального пространства «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев. По его словам, он проголосовал еще в первый день и уже получил призовые баллы. Он напомнил, что выигранные баллы в этом году можно обменять не только на покупки, но и на билеты в столичные театры и музеи.

- Зная, что в этом году можно потратить баллы на театр, я призываю всех - потратьте именно так, потому что театры готовились к этому сезону, это сезон после пандемии, это огромное счастье, если залы будут переполнены, приходите, - отметил Дмитрий Бикбаев.

Всего за три дня в акции будут разыграны более 600 тысяч подарков. Среди них – сто автомобилей. Кроме того, в рамках акции можно будет получить от трех до десяти тысяч призовых баллов. Москвичи, выбравшие электронный формат голосования, автоматически становятся участниками розыгрыша «Миллион призов». Накануне выборов жители столицы, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, получили уникальные коды участников акции «Миллион призов».

В случае выигрыша сообщение о победе придет по СМС. Кроме того, свой код можно проверить самому в день розыгрыша после 12:00 на сайте акции ag-vmeste.ru.

В акции участвуют крупные столичные сети – супермаркеты, магазины детских товаров, аптеки. Баллы также можно использовать на посещение ресторана, музея или театра. Впервые за всю историю розыгрыша «Миллион призов» у жителей столицы появилась возможность побывать на самой высокой смотровой площадке Москвы, а также оплатить баллами абонемент в фитнес-клуб.