Главврач «Коммунарки» Проценко: Почти 95% пациентов с коронавирусом в Москве лечатся амбулаторно

Главврач Коммунарки: Почти 95 процентов пациентов с коронавирусом в Москве лечатся амбулаторно Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что почти 95% пациентов с коронавирусом в Москве лечатся амбулаторно. Болезнь у большинства протекает в легкой форме, передает его слова ТАСС.

Как отметил Денис Проценко, сейчас в Москве сезон заболевания коронавирусом. В большинстве случаев болезнь протекает без осложнений. Однако он все равно призвал не пренебрегать мерами безопасности.

Как писал ранее KP.RU, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирус покидает Москву и Подмосковье. На прошлой неделе зафиксировали снижение заболеваемости на 16 и 19 процентов соответственно. Специалисты предполагают, что вполне возможно избежать второго подъема и в ближайшее время забыть про пандемию. Для этого нужно соблюдать все антиковидные меры.

Согласно данным на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Москве зарегистрировали 6 325 пациентов с ковидом. Всего с начала пандемии в столице выявили 3 090 679 случаев заражения.