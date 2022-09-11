Москвичам рассказали о самых удачных местах для красивых фотосессий в парках

Москвичам рассказали о самых красивых местах для фотосессий в парках Фото: Михаил ФРОЛОВ

На официальном сайте мэра Москвы рассказали, где в столице есть удачные места для фотосессий. Так, красивые снимки в скандинавском стиле можно сделать в зоне «Обитаемый забор» в саду имени Баумана. Это комплекс небольших павильонов, обшитых деревом и покрашенных в яркие цвета. Также для съемок подойдет старинный грот «Бельведер», который находится у подножия небольшого холма с пологими склонами и смотровой площадкой на вершине.

Любители урбанистической культуры могут устроить фотосессию в зоне отдыха «Красногвардейские пруды», недалеко от делового центра «Москва-Сити». Другой вариант — парк Олимпийской деревни. Здесь красивый вид на город открывается с крыши фитнес-клуба.

Снимки в космическом стиле можно сделать возле народной обсерватории Парка Горького. Сразу несколько интересных локаций для съемок есть в парке «Горка». Также красивые фотографии получаются на фоне цветников на севере парка «Северное Тушино», где находится Алешкинский луг. Рядом с ним на набережной есть деревянная смотровая площадка с видом на акваторию Химкинского водохранилища и Ленинградский мост.

Еще одно место для съемок — искусственный водопад в зоне отдыха «Покровский берег».

Последняя локация, которую предлагают москвичам для красивых фотосессий, — парк имени Ю.М. Лужкова. Особенно интересен Рижский сад в его центре.

Напомним, ранее жители столицы проголосовали за лучшие места для свиданий, смотровые площадки и самые красивые отреставрированные здания Москвы. Об этом писал KP.RU.