в Москве 11 сентября зафиксировали 6856 заболевших и 29 умерших от коронавируса

6856 заболевших и 29 умерших от COVID-19 зафиксировали в Москве 11 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Москве выявили почти семь тысяч новых заражённых коронавирусом - 6 856 человек пополнили ряды заболевших. Еще 29 человек скончались. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

262 москвича госпитализировали в медучреждения с подтверждённым COVID-19. 3 991 житель столицы успешно прошел курс лечения.

Всего за время пандемии в Москве заболели 3 097 535 человек, умерли - 45 497.

Москва, согласно оперативным данным, остаётся в «красной зоне» заражаемости коронавирусом. По данным на 12 августа, коллективный иммунитет в столице составлял лишь 1,9% при 7 167 134 жителях, прошедших полный курс вакцинации.

В Московской области ситуация значительно легче, здесь за сутки выявили 1 920 новых заболевших, шестеро скончались. При этом коллективный иммунитет региона держится на уровне 6,3%.

Ранее KP.Ru со ссылкой на главврача «Коммунарки» Дениса Проценко сообщал, что почти 95% больных коронавирусом в Москве лечатся амбулаторно. У большинства болезнь протекает в легкой форме.