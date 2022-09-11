Спасатели вытащили тонущего мужчину из Химкинского водохранилища в Москве

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

Сегодня, 11 сентября, в Москве из Химкинского водохранилища был спасен тонущий мужчина. Его вытащила группа спасателей станции "Центральная", о чём сообщают в официальном Телеграм-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Сигнал о тонущем человеке поступил спасателям 11 сентября утром. Группа оперативно прибыла на место и вытащила из воды мужчину. Место происшествия находилось в полутора километрах от поисково-спасательной станции «Центральная», возле одного из причалов Речного вокзала на Химкинском водохранилище.

Пострадавшего подняли на борт катера и отвезли на станцию, где оказывали первую помощь до прибытия медиков. Сотрудники бригады скорой помощи, прибывшие на место, решили госпитализировать мужчину, так как у него были явные признаки сильного переохлаждения.