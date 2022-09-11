Политолог Алексей Чеснаков: Оппозиционеры выбрали неверную тактику, отказавшись от поддержки ДЭГ

Большинство избирателей выбирают электронное голосование из-за его комфорта и удобства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оппозиционеры выбрали неверную тактику, отказавшись от продвижения дистанционного электронного голосования, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Политолог уверен, что оппозиция набрала бы гораздо большее число голосов, если бы использовала все преимущества онлайн-голосования.

- Очевидно, что оппозиционеры в целом выбрали неверную тактику, отказавшись от продвижения дистанционного электронного голосования, и перестав мобилизовывать своих сторонников для участия в дистанционном электронном голосовании - они оказались в уязвимом положении, вряд ли смогут набрать необходимое количество голосов для того, чтобы показать существенный результат, - рассказал Алексей Чеснаков в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Эксперт отметил, что большинство избирателей выбирают дистанционное электронное голосование из-за комфорта и удобства. Кроме того, в пользу дистанционного электронного голосования высказываются многие известные политики.

Ранее об удобстве онлайн-голосования высказался лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Глава политической партии также высоко оценил работу Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году и общий уровень организации голосования.

- Все организовано очень комфортно для работы, и должен сказать, что автоматическое считывание паспорта очень удобное нововведение, участковые избирательные комиссии очень удобно организованы. Если суммировать и впечатление от обустройства участковых избирательных комиссий, и то, как организован штаб по наблюдению за выборами, - технологии возрастают, возрастают полезным образом, - рассказал Леонид Слуцкий журналистам во время посещения Общественного штаба.

Москвичи выбирают районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать могут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирают только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. Проголосовать на участках можно будет до 20 часов 11 сентября. Голосование также проходит в онлайн-формате с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

Благодаря введенному в этом году электронному реестру избирателей москвичам нет необходимости заранее регистрироваться для дистанционного электронного голосования. Горожане могут непосредственно в день голосования решить, в какой форме они собираются отдать свой голос: очно или дистанционно.

Ранее заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут сообщил, что по итогам второго дня выборов 10 сентября с помощью бумажных бюллетеней проголосовали 387 тысяч 617 избирателей. Дистанционный электронный способ голосования предпочли 1 миллион 444 тысячи 952 москвича.