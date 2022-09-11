Собянин проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве онлайн

Сергей Собянин проголосовал на выборах муниципальных депутатов онлайн. Фото: Telegram-канал мэра Москвы.

Сергей Собянин проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве. Мэр города предпочел дистанционный способ и отдал свой голос онлайн.

«Проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы. Москвичи привыкли к современным городским электронным услугам. С помощью голосования на «Активном гражданине» решаются сотни небольших локальных и значимых общегородских вопросов», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил удобство дистанционной системы голосования, подчеркнув, что с ее появлением в выборах стали активно участвовать миллионы москвичей, которые раньше не голосовали. Это позволило в разы усилить интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти.

- И это очень важно - важно самим формировать власть в городе, - добавил Сергей Собянин.

Ранее, 10 сентября, свой голос на выборах столичных муниципальных депутатов отдал президент России Владимир Путин. Глава государства тоже проголосовал онлайн. Президент подтвердил, что столичная система дистанционного голосования является удобной и надежной.

«Все, голос учтен. Дорогие друзья, 11 сентября - Единый день голосования в России, но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная и надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться - рекомендую», - прокомментировал Владимир Путин.

Благодаря введенному в этом году электронному реестру избирателей москвичам нет необходимости заранее регистрироваться для дистанционного электронного голосования. Горожане могут непосредственно в день голосования решить, в какой форме они собираются отдать свой голос: очно или дистанционно.

Москвичи выбирают районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать могут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирают только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. В 2022 году комиссии будут параллельно считать голоса, а значит, результаты появятся максимально оперативно. Проголосовать на избирательных участках или онлайн можно до 20 часов 11 сентября.

Ранее заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут сообщил, что по итогам второго дня выборов 10 сентября с помощью бумажных бюллетеней проголосовали 387 тысяч 617 избирателей. Дистанционный электронный способ голосования предпочли 1 миллион 444 тысячи 952 москвича.