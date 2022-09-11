Собянин отметил удобство дистанционного голосования в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на муниципальных выборах депутатов онлайн Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Собянин дистанционно проголосовал на выборах депутатов муниципальных образований Москвы. Об этом он лично сообщил в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр Москвы, система дистанционного электронного голосования облегчает жителям столицы процесс участия в выборах.

«Введение электронного голосования дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не голосовали многие годы, в разы усилило интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти», – написал Сергей Собянин.

Как добавил мэр, москвичи уже привыкли к удобству современных городских электронных услуг. Он напомнил, что с помощью проекта «Активный гражданин» решаются сотни небольших локальных и значимых общегородских вопросов.

Напомним, как писал ранее KP.RU, по данным на 10:40 утра 11 сентября, бланки для голосования в дистанционном формате получили более 1,5 млн москвичей. Муниципальные выборы депутатов в столице завершатся в 20:00.