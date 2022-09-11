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Общество11 сентября 2022 11:48

Собянин отметил удобство дистанционного голосования в Москве

Электронное голосование дает возможность проявить свою гражданскую позицию всем москвичам, считает мэр столицы
Мила ГЕНЬ
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на муниципальных выборах депутатов онлайн

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на муниципальных выборах депутатов онлайн

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Собянин дистанционно проголосовал на выборах депутатов муниципальных образований Москвы. Об этом он лично сообщил в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр Москвы, система дистанционного электронного голосования облегчает жителям столицы процесс участия в выборах.

«Введение электронного голосования дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не голосовали многие годы, в разы усилило интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти», – написал Сергей Собянин.

Как добавил мэр, москвичи уже привыкли к удобству современных городских электронных услуг. Он напомнил, что с помощью проекта «Активный гражданин» решаются сотни небольших локальных и значимых общегородских вопросов.

Напомним, как писал ранее KP.RU, по данным на 10:40 утра 11 сентября, бланки для голосования в дистанционном формате получили более 1,5 млн москвичей. Муниципальные выборы депутатов в столице завершатся в 20:00.