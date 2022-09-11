Способ продажи билетов по временным слотам на колесо обозрения «Солнце Москвы» изменен

Колесо «Солнце Москвы» имеет высоту 140 метров, на нем расположены 30 закрытых кабин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дирекция аттракциона «Солнце Москвы» объявила об изменении способа продажи билетов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте управляющей компании многофункционального комплекса.

«Мы изменили способ продажи билетов на «Солнце Москвы» из-за возникшего огромного ажиотажа», - рассказали в дирекции аттракциона.

По словам представителей управляющей компании, привычная система продаж продаж будет возвращена после того, когда спадет ажиотаж посетителей.

«Чтобы обеспечить всем желающим достойный уровень посещения аттракциона мы в самое ближайшее время реализуем так называемую слотовую систему продажи - то есть число билетов на определенное время будет ограничено. В дальнейшем мы будем увеличивать эти слоты, а когда поток гостей нормализуется, вернемся на привычную систему продаж», - уточнили в управляющей компании.

Напомним, такой способ продажи билетов — не новинка, эта система используется во многих мегаполисах мира.

Крупнейшее в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы» открылось 10 сентября, в день 875-летия столицы. Старт его работе дали президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. По словам Сергея Собянина, московское колесо по своим масштабам потеснило бывшего европейского лидера – колесо обозрения в Лондоне. «Солнце Москвы» имеет высоту 140 метров (для сравнения, колесо в Лондоне – 135 метров). На нем расположены 30 закрытых кабин, в каждой из которых могут комфортно разместится до 15 человек. Кабины оборудованы системами видеонаблюдения, кнопками связи с оператором и климат-контролем. В пяти кабинах пол сделали прозрачным.

Колесо может работать и днем, и ночью при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов. Вес гигантской конструкции составляет 1800 тонн. Колесо установлено на прочный фундамент, над проектом которого работали эксперты Научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института бетона и железобетона имени Алексея Гвоздева.

Полный оборот колесо обозрения проходит за 18 минут и 40 секунд. Всего за один раз «Солнце Москвы» может перевезти до 450 пассажиров. Предполагается, что аттракцион будет ежегодно принимать до 25 миллионов посетителей. Он станет главной точной притяжения на ВДНХ и одной из самых посещаемых достопримечательностей столицы.

Свое путешествие посетители аттракциона начинают с посадочного вокзала, к которому ведет крытый эскалаторный переход. Потоки пассажиров разделены: посадка и высадка гостей происходит в разных частях вокзала. В его двухэтажном комплексе разместились развлекательные пространства, игровой центр, интерактивный музей-театр «Лисапарк», сувенирный магазин. Гости могут перекусить в гастрокластере, где расположился фудкорт. В гастрокластере работают мобильные точки фаст-фуда, уютные кофейни с лаунж-зонами и рестораны с авторской кухней.