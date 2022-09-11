Air Moldova остановила продажу билетов на рейсы в Москву и из нее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Air Moldova остановила продажу билетов в Москву и из столицы России. Речь идет о рейсах, которые должны были возобновиться с 1 октября 2022 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

24 февраля управление гражданской авиации Молдавии запретило выполнение полетов в Россию национальным компаниям. Сделано это было ради обеспечения авиационной безопасности, а также в связи с решением о приостановлении Европейским агентством по безопасности полетов всех сертификатов и утверждений, выданных авиационным агентам РФ.

Возобновить авиасообщение планировали 1 октября, однако этого не произошло. Авиакомпания Молдавии вынуждена была приостановить продажи билетов в Москву, а также из российской столицы.

Тем, кто успел приобрести билеты, вернут деньги.

«В случае невозможности решения данного вопроса с Управлением гражданской авиации мы оставляем за собой право обратиться в суд», - добавили в Air Moldova.

Ранее стало известно, что в Ташкенте из-за задымления в аэропорту был задержан рейс в Москву. Об этом писал KP.RU.