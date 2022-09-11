Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Элла Памфилова заявила, что формат многодневного голосования необходимо развивать и дальше. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова 11 сентября побывала в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Глава ЦИК высоко оценила организацию процесса голосования, особенно технологические новинки, которые применяются в этом году на выборах в Москве.

«Хочу сказать большое спасибо за технологические новшества. В Москве столько новаций интересных», - отметила Элла Памфилова.

В беседе с руководителями Общественного штаба глава ЦИК подчеркнула необходимость принятия регионального закона об электронном сборе подписей в поддержку кандидатов. «Мы инициируем это, считаем очень важным. В 15 регионах такие региональные законы приняты», - отметила Элла Памфилова.

Руководитель Центризбиркома России также заявила, что формат многодневного голосования является удобным для избирателей, и его необходимо развивать и дальше.

Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами посетил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Глава политической партии также высоко оценил работу штаба и общий уровень организации голосования.

- Все организовано очень комфортно для работы, и должен сказать, что автоматическое считывание паспорта очень удобное нововведение, участковые избирательные комиссии очень удобно организованы. Если суммировать и впечатление от обустройства участковых избирательных комиссий, и то, как организован штаб по наблюдению за выборами, - технологии возрастают, возрастают полезным образом, - рассказал Леонид Слуцкий журналистам во время посещения Общественного штаба.

Москвичи выбирают районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. Голосовать могут жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирают только в Троицке. В общей сложности, горожанам предстоит выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. Проголосовать на участках или онлайн можно будет до 20 часов 11 сентября.

Благодаря введенному в этом году электронному реестру избирателей москвичам нет необходимости заранее регистрироваться для дистанционного электронного голосования. Горожане могут непосредственно в день голосования решить, в какой форме они собираются отдать свой голос: очно или дистанционно.

За ходом голосования в столице следят более 10,6 тысяч общественных наблюдателей. Все они прошли обучение и приступили к работе. Кроме того, вместе с ними работают видеонаблюдатели. В их обязанности входит наблюдение за ситуацией на избирательных участках с помощью видеокамер, транслирующих изображение 24 часа в сутки в режиме онлайн. Центр видеонаблюдения разместился в Общественном штабе в бизнес-центре «Красная Роза». При возникновении нестандартной ситуации видеонаблюдатели смогут моментально отреагировать на возможное нарушение.