Ефимов: В Москве растет производство медицинского оборудования

Москва продолжает развитие промышленности. В частности, производство медицинских инструментов и оборудования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва продолжает развитие промышленности. В частности, производство медицинских инструментов и оборудования. Их выпуском в столице сегодня занимаются 60 компаний. Они поставляют в медицинские учреждения, например, изделия для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, городские предприятия наращивают производство медицинского оборудования.

«За семь месяцев 2022 года эти компании выпустили почти на 60 процентов больше товаров, чем в январе – июле 2021-го, - отметил заммэра. - За этот же период объем поставленной заказчикам продукции увеличился на 22,6 процента – до 10,4 миллиарда рублей».

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, город активно развивает медицинскую промышленность.

«В январе – июле этого года в Москве произвели медоборудования более чем на 5,4 миллиарда рублей, а лекарственных препаратов – на 18 миллиардов рублей», - уточнил глава ведомства.

По его словам, эти цифры оказались выше зафиксированных годом ранее данных в 2,3 раза и на 24,5 процента соответственно.

Такой рост обеспечивают в том числе офсетные контракты. В них прописано, что инвестор запускает новое производство или проводит реконструкцию действующего. А город берет на себя обязательство покупки его товаров за конкретный срок. На сегодня Москва оформила с компаниями пять офсетных контрактов. Из них четыре – в сфере медицины. К примеру, подписанный в 2019 году офсет предполагает создание в столице производства медизделий для стомированных больных. А это 5,5 миллиона единиц товара в год по 44 наименованиям. Вложения в проект солидные - миллиард рублей!

ВАЖНО

Среди антикризисных мер, доступных городским предприятиям, - льготные инвестиционные кредиты. Заявки на их оформление принимает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. В июле ставка по ним уменьшилась с девяти до трех процентов. А максимальный кредит вырос с 1 до 3 миллиардов рублей. Эти суммы компания может потратить на покупку оборудования, прав на результаты интеллектуальной деятельности и на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры в Москве.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Заявление в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства можно отправить по адресу: Москва, ул. Неглинная, д. 15, стр. 1, комн. 6-15. Подробная информация - на сайте Фонда или по телефону (495) 777-26-96.