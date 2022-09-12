Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис для производителей в сфере энергетики

Владислав Овчинский. Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Производители электротехнических товаров смогут быстрее узнавать о действующих и планируемых проектах в сфере энергетики. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в этом им поможет разработка резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Благодаря информационно-аналитическому ресурсу отечественным поставщикам с помощью анализа ситуации на рынке удастся определить потенциально востребованную в ближайшее время продукцию.

«Эта информация в том числе позволит принимать своевременные решения о выпуске отечественных аналогов в случае ухода из России отдельных иностранных брендов, - отметил глава ведомства. - На сегодня компания вложила в свою цифровую платформу около 24 миллионов рублей».

Напомним, собственную платформу GIPRO компания «Мастерская цифровых решений» разрабатывает и улучшает с 2019 года. Используемые в ноу-хау алгоритмы изучают открытые данные по инвестпроектам предприятий в сфере энергетики и структурируют их. В результате искать нужных партнёров участникам рынка становится проще и быстрее.

КОНКРЕТНО

Платформа GIPRO хранит сегодня сведения о 94 тысячах информационных проектов из 85 регионов России. Их разложили по «полочкам» - техническим решениям и строительным ресурсам. При этом везде указаны также паспорта с данными о подрядчиках.

«Это важно для проектных продаж, когда договоренность о поставке происходит еще до разработки проектной документации», – пояснил Алексей Голиков, гендиректор «Мастерской цифровых решений».

Новинка внесена в реестр отечественного программного обеспечения, утвержденный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сервис связан с системой госзакупок.

ЦИФРЫ

В московской ОЭЗ сейчас находятся 14 компаний, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Их инвестиции в производство уже составили более 11 миллиардов рублей. Благодаря этому в столице появилось свыше 800 рабочих мест.