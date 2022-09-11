Выборы в советы районных депутатов Москвы на участках и онлайн прошли штатно

Выборы муниципальных депутатов в Москве прошли без нарушений. Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва».

Выборы районных депутатов в столице прошли в штатном режиме, сообщил в воскресенье вечером руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев. По его словам, за три дня голосования, с 9 по 11 сентября, Общественный штаб не направил ни одного письма о нарушениях.

«У нас идет постоянная коммуникация с коллегами, мы везде находим дополнительную информацию, решения. Есть большая сетка наблюдателей, которая с разных сторон дает картинку, и у нас сегодня не было направлено ни одного письма во МГИК (Московскую городскую избирательную комиссию – Ред.) с предложением, просьбой кассировать урны, что-то подобное, нет, все нормально, все в рабочем порядке», - рассказал Вадим Ковалев.

За ходом голосования в столице следят более 10,6 тысяч общественных наблюдателей. Все они прошли специальное обучение. Кроме наблюдателей на избирательных участках в Общественном штабе работали видеонаблюдатели. В их обязанности входило наблюдение за ситуацией на избирательных участках с помощью видеокамер, транслирующих изображение 24 часа в сутки в режиме онлайн. Видеонаблюдатели работали посменно, и днем и ночью. При возникновении нестандартной ситуации они были готовы моментально отреагировать на возможное нарушение.

С 9 по 11 сентября москвичи выбирали районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. В голосовании участвовали жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирали только в Троицке. В общей сложности, горожане должны были выбрать около двух тысяч муниципальных депутатов. Избирательные участки закрылись в 20 часов 11 сентября, в это же время завершилось дистанционное электронное голосование.

По словам экспертов, число желающих отдать свой голос онлайн в этом году превысило количество москвичей, явившихся на избирательные участки. По данным на 17 часов 11 сентября в дистанционном электронном голосовании приняли участие 1 миллион 694 тысяч 733 горожан. Свои голоса на участках отдали 610 тысяч 202 человека. По мнению заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Александра Асафова, это говорит о большом доверии москвичей к дистанционному электронному голосованию. Возможность сделать свой выбор онлайн стала уже привычной для жителей столицы. Такое высокое доверие к дистанционному голосованию привело к тому, что в выборах начали участвовать тысячи москвичей, которые раньше не голосовали.

Дистанционный способ голосования на этих выборах предпочли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства проголосовал онлайн 10 сентября. Владимир Путин отметил, что дистанционная электронная система голосования является удобной и комфортной.