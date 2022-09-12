«Единая Россия» заявила, что лидирует на выборах в Москве по итогам дистанционного электронного голосования

На выборах муниципальных депутатов в Москве после подсчета голосов дистанционного электронного голосования лидируют кандидаты от партии «Единая Россия». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на выборах муниципальных депутатов после подсчета голосов дистанционного электронного голосования лидируют кандидаты от партии «Единая Россия». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале московского городского регионального отделения «Единой России».

«Москва сделала свой выбор! В Москве завершился последний день выборов муниципальных депутатов. И после подсчетов голосов на ДЭГ лидируют кандидаты от «Единой России», - говорится в сообщении партии.

По данным на вечер 11 сентября в онлайн-голосовании приняли участие 1 миллион 748 тысяч 616 человек.

«На данный момент по предварительным подсчетам результатов дистанционного электронного голосования лидируют кандидаты от «Единой России». Свыше 1100 муниципальных депутатов, выдвинутых «Единой Россией», получат мандаты депутатов», - заявили единороссы.

Накануне выборов к москвичам обратился мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города напомнил, что партия «Единая Россия» представила большую команду кандидатов, которая была сформирована вместе с региональной общественной организацией «Мой район».

«Новые станции метро, МЦК и МЦД, уютные парки и дворы, комфортные поликлиники и дополнительные возможности для образования детей – эти и многие другие преобразования стали ответом на предложения москвичей, собранные в программу «Мой район». Её цель – сделать уютным и комфортным каждый район Москвы. Поэтому все городские проекты обязательно учитывают местную специфику. Принципы обратной связи с жителями и поддержки местных инициатив лежат и в основе «Народной программы» партии «Единая Россия», оказывающей неоценимую помощь в реализации проектов развития Москвы. «Единая Россия» идет на эти выборы большой командой кандидатов, сформированной вместе с региональной общественной организацией «Мой район». Среди наших кандидатов в муниципальные депутаты учителя и врачи, предприниматели и работники социальной сферы, местные активисты и волонтеры, хорошо знающие и любящие Москву. Их готовность отстаивать интересы москвичей и содействовать развитию районов – залог того, что наш город станет еще лучше и удобнее для людей», - отметил Сергей Собянин.

Напомним, с 9 по 11 сентября москвичи выбирали районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. В голосовании участвовали жители всех районов Москвы, кроме Щукина, где выборы состоялись в прошлом году, и большей части ТиНАО. Здесь совет депутатов выбирали только в Троицке. Избирательные участки закрылись в 20 часов 11 сентября, в это же время завершилось дистанционное электронное голосование.

Ранее руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев сообщил, что выборы муниципальных депутатов в столице прошли в штатном режиме. По его словам, за три дня голосования, с 9 по 11 сентября, Общественный штаб не направил ни одного письма о нарушениях.