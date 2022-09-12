12 сентября в Москве ожидается пасмурная погода с температурой ниже нормы

12 сентября в Москве ожидается пасмурная погода Фото: Иван ВИСЛОВ

Вторая полная рабочая неделя сентября в Москве начнется с пасмурного и прохладного дня, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Днем воздух в столице прогреется до 12-15 градусов тепла, что по-прежнему остается немного ниже климатической нормы для первого месяца осени в столице.

Ветер будет слабым, его порывы составят от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 748 мм ртутного столба.

- В течение дня метеорологические условия в столичном регионе будут определяться влиянием Северо-Атлантического циклона с запада, поэтому ожидается преобладание облачной погоды, — отметил Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что сохраняется возможность небольших дождей.

Ранее синоптики рассказали KP.RU, когда же в столице наконец потеплеет до +20 после затянувшегося периода холодов.