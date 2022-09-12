Житель Москвы похитил автомобильные колеса стоимостью в 800 тысяч рублей

В Москве задержали подозреваемого в краже автомобильных колес на 800 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже нескольких комплектов колесных дисков с шинами известных брендов. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Москве.

Установлено, что мужчина пробрался в подземный паркинг одного из домов на улице Малая Полянка в центре столицы, а затем украл со стоянки несколько комплектов автомобильных колес и скрылся. В полицию обратилась 53-летнюю потерпевшая. Материальный ущерб составил 800 тысяч рублей.

Преступника удалось задержать в Подмосковье. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению. В отношении москвича возбудили уголовное дело о краже. Фигуранта заключили под стражу. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Подольске полицейские задержали серийных похитителей автомобильных колес, ими оказались ранее судимые жители столицы 30 и 35 лет. В ночное время грабители с помощью домкрата и ключа снимали шины с иномарок, грузили их в арендованное авто и уезжали. Ущерб составил 180 тысяч рублей.