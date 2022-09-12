На севере Москвы вместо незаконной парковки открылась общественная стоянка

На сегодня самовольно установленные сооружения и ограждение уже снесены Фото: Иван МАКЕЕВ

Самозахват земли обнаружили во время обследования Северного округа столицы специалисты Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города. Нарушители незаконно пользовались площадкой примерно в 800 квадратных метров на 1-й Сестрорецкой улице. Как рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, захватившие участок устроили на этом месте за железным забором стоянку «для своих». Кроме того, поставили там же два металлических бокса. Их общая площадь - более тридцати квадратных метров.

«Инспекторы выяснили, что ограждение и некапитальные сооружения были установлены без разрешительной документации, - отметил глава ведомства. - Кроме того, сам участок относится к улично-дорожной сети и не подразумевает возведения каких-либо объектов. Таким образом, закрытая стоянка размещалась незаконно».

На сегодня самовольно установленные сооружения и ограждение уже снесены. Местные жители могут свободно пользоваться освободившейся площадкой. Теперь здесь появилась доступная для них парковка, рассчитанная примерно на 40 автомобилей.