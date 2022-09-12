Финальный розыгрыш машин и призовых баллов акции «Миллион призов» прошел в Москве

В сегодняшнем розыгрыше участвовали избиратели, которые проголосовали дистанционно накануне.

В последний день акции с помощью генератора случайных чисел было разыграно 96 тысяч 900 пакетов призовых баллов и два десятка автомобилей. Пропорция выигравших сохранилась на уровне 34-38% в зависимости от итоговой цифры участников дистанционного электронного голосования.

О победе в акции участников голосования оповестят по SMS. Свой код можно проверить и самостоятельно. Это можно будет сделать уже после 12:00 на сайте. Чтобы авторизоваться потребуется учетная запись mos.ru.

Свой код победителям нужно активировать до 26 сентября на сайте программы. После этого баллы будут начислены на счет победителя на сайте программы.

За три дня акции разыграно свыше более 600 тысяч подарков. Среди них 100 автомобилей и призовые баллы номиналом от 3 до 10 тысяч Выигранные баллы можно израсходовать на оплату покупок в магазинах и аптеках, на детские товары, товары для здоровья, а также на посещение ресторана, парка развлечений, музея или театра. В этом году москвичи впервые могут воспользоваться выигранными баллами для посещения самой высокой смотровой площадкой столицы или приобрести абонемент в фитнес-клуб.

По итогам двух розыгрышах 10 и 11 сентября победителями стали 549 тысяч 180 человек. 67 обладателей автомобилей из 80 уже активировали свои коды, а призовые баллы уже начислены более чем 387 тысячам победителей.

Житель столицы Сергей Зацепин выиграл автомобиль. Счастливый победитель рассказал Агентству «Москва» об удобстве дистанционного формат выборов.

«Действительно, электронная форма очень удобная, быстрая, две кнопочки нажал и все получилось, тем более большинство москвичей уже пользуются порталом госуслуг. В принципе, если мы все доверяем таким централизованным сервисам - сервис электронного голосования достаточно хорош. Оповещение о выигрыше я увидел на сайте, многодетной семье автомобиль пригодится», - отметил Сергей Зацепин.

Еще один победитель акции Анастасия Захарова заявила, что поначалу не поверила своей удаче и выигрыше автомобиля.

«Проголосовать электронно в этом году было легко. Не нужно заранее регистрироваться, надо было просто зайти и проголосовать. Мне удобно, что я могу проголосовать из любой точки. Я могу ехать на дачу со спокойной совестью и оттуда проголосовать. Выборы никогда не пропускаю, моя позиция такая, что на выборы надо ходить обязательно. Новость о выигрыше была очень неожиданна. Когда мне позвонили, я даже не поверила, что победила», - рассказала Анастасия Захарова.