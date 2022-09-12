В Хабаровском крае вновь появится профессиональная команда по волейболу

Также губернатор поручил подготовить предложение по развитию экстремальных видов спорта в регионе. Фото: правительство Хабаровского края

Очередное заседание оперативного штаба под председательством губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева было посвящено развитию спортивной инфраструктуры региона.

Сегодня доля граждан, занимающихся спортом в регионе, составляет 50 процентов. Согласно заявленной стратегии, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 75 процентов.

Для этого на территории края появляются новые футбольные поля, баскетбольные и площадки ГТО. Но активные жители, предпочитающие более экстремальные виды спорта, желают большего. Так, часто поступают вопросы о создании зоны для круглогодичного занятия экстремальными видами спорта в Хабаровске, в результате чего губернатор поручил министерствам спорта и финансов подготовить предложение, чтобы приступить к строительству уже в следующем году.

Кроме того, глава региона выступил с инициативой об увеличении профессиональных команд, представляющих Хабаровский край.

- До определенного времени у нас были хорошие традиции в женском волейболе. Поэтому министерству спорта еще одно мое поручение – отработать вопрос по возрождению женской профессиональной волейбольной команды для участия на национальных площадках и побед в чемпионатах, - заявил Михаил Дегтярев.

Хабаровский край является единственным на Дальнем Востоке регионом, где одновременно выступают три профессиональных клуба: в хоккее, хоккее с мячом и футболе.