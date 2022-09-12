Андрей Бочкарёв: Более 7 миллионов квадратных метров недвижимости введено в столице с начала года

«За восемь месяцев 2022 года в столице построено и введено в эксплуатацию 7, 6 миллионов недвижимости. При этом доля инвесторов в общем объеме введенной недвижимости составляет 6,6 миллиона квадратных метров. Таким образом, на данный момент годовой план выполнен на 86%», - пояснил Андрей Бочкарёв.

Заместитель Мэра добавил, что жилье превышает половину от общего объема ввода – четыре миллиона квадратных метров. В Москве с начала текущего года также построено 22 детских сада, 15 школ, 9 медицинских, 14 спортивных и три культурных объекта.

Сергей Лёвкин, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы уточнил, что лидер по вводу недвижимости в старой Москве - Западный административный округ. Здесь возведено 28 объектов совокупной площадью 939,9 тысячи квадратных метров. Второе место занимает юг Москвы. Здесь показатель ввода превышает 780 тысяч квадратных метров.

«Наряду с жильем, строится социальная и коммерческая недвижимость. Это позволяет создавать современную и качественную городскую среду. Появляются новые поликлиники, спортивные объекты, рабочие места и благоустроенные территории», - сказал Сергей Лёвкин.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее говорил, что в 2022 году мегаполис стал мировым лидером по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в рейтинге «Индекс городского процветания».

С октября 2018 года в нашей стране воплощается национальный проект «Жилье и городская среда». Ключевые задачи программы – обеспечить россиян доступным жильем и повысить качество среды проживания.

Только С 2018 года в Москве построено свыше 25 миллионов квадратных метров жилья. Из них с начала текущего года ввели в эксплуатацию 4 миллиона квадратных метров. При реализации строительной программы в столице строго соблюдают принципы комплексного развития. При возведении жилых домов в непосредственной близости строится социальная и транспортная инфраструктура.