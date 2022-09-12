На муниципальных выборах в Москве итоговая явка составила 33,9%

В Москве подводят итоги выборов муниципальных депутатов. Фото: Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва».

На выборах муниципальных депутатов в столице итоговая явка избирателей составила 33,9%. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году в своем Telegram-канале.

«Общая явка в Москве составила 33,9%», - говорится в сообщении.

Выборы муниципальных депутатов в Москве закончены, и Общественный штаб по наблюдению завершает свою работу. Сейчас идет обработка последних данных, затем будут объявлены официальные итоги выборов.

Благодаря введенному в этом году электронному реестру избирателей у москвичей не было необходимости заранее регистрироваться для дистанционного электронного голосования. Избиратели могли непосредственно в день голосования решить, в какой форме они собираются отдать свой голос: очно, на избирательных участках, или дистанционно. Представители Общественного штаба подчеркнули, что электронный реестр облегчил процесс выборов и решил свою задачу - недопущение повторных голосований.

«Опыт пилотной работы реестра можно считать успешным», - говорится в Telegram-канале Общественного штаба.

За ходом голосования в столице следили более 10,6 тысяч общественных наблюдателей. Все они прошли специальное обучение. Кроме наблюдателей на избирательных участках в Общественном штабе работали видеонаблюдатели. В их обязанности входило наблюдение за ситуацией на избирательных участках с помощью видеокамер, транслирующих изображение 24 часа в сутки в режиме онлайн. Видеонаблюдатели работали посменно, и днем и ночью. При возникновении нестандартной ситуации они были готовы моментально отреагировать на возможное нарушение.

С 9 по 11 сентября москвичи выбирали районных депутатов в 125 из всех 146 муниципальных образований столицы. В голосовании участвовали жители всех районов Москвы, кроме Щукина и большей части ТиНАО. В общей сложности, горожане выбрали около двух тысяч муниципальных депутатов.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев заявил, что за три дня голосования, с 9 по 11 сентября, Общественный штаб не направил ни одного письма о нарушениях. Выборы в Москве прошли в штатном режиме, дистанционная электронная система голосования работала без сбоев.

В воскресенье вечером, после предварительного подведения итогов ДЭГ представители московского отделения партии «Единая Россия» заявили о своей победе на муниципальных выборах.

«На данный момент по предварительным подсчетам результатов дистанционного электронного голосования лидируют кандидаты от «Единой России». Свыше 1100 муниципальных депутатов, выдвинутых «Единой Россией», получат мандаты депутатов», - сообщили представители партии в официальном Telegram-канале московского городского регионального отделения «Единой России».