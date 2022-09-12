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Происшествия12 сентября 2022 8:52

Автомобиль Mazda разбили букетом цветов во дворе Москвы

Инцидент произошел в Коммунарке на улице Александры Монаховой
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Автомобиль Mazda разбили букетом цветов во дворе Москвы

Автомобиль Mazda разбили букетом цветов во дворе Москвы

Фото: Василий Вахрин

В одном из московских дворов иномарку Mazda разбили букетом: цветочная композиция в красной коробке пробила задние стекло автомобиля. Инцидент произошел на улице Александры Монаховой в районе Коммунарка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Говорит и показывает Москва».

На представленных кадрах видно, что цветы лежат на разбитом стекле машины. Вероятно, букет сбросили с большой высоты.

«Букет не понравился?» — прокомментировала запись администрация канала. Не исключено, что иномарку могла разбить девушка, решившая отомстить своему возлюбленному. Участников и очевидцев произошедшего на данный момент ищут.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина разбил около 20 автомобилей на севере Москвы. Злоумышленник колотил по машинам металлическим предметом, похожим на мусорную урну. У транспортных средств были серьезно повреждены лобовые и задние стекла. Хулигана остановил один из очевидцев происшествия: он повалил мужчину на землю и удерживал его до приезда полиции.