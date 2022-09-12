Стали известны подробности смерти 12-летней девочки в бассейне «Фили» на западе Москвы

Вызванные на происшествие медики не смогли спасти ребенка Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в бассейне «Фили» 11 сентября после тренировки детской секции по плаванию погибла 12-летняя девочка, сообщает KP.RU.

Она почувствовала себя плохо во время занятия и поплыла к бортику. Из воды ее пришлось поднимать взрослым, а затем девочка потеряла сознание. Очевидцы вызвали медиков. Ребенка доставили в реанимацию, но спасти не смогли.

Как сообщает источник KP.RU в правоохранительных органах, причиной смерти, скорее всего, стали проблемы с сердцем - ребенок скончался от его внезапной остановки. Непосредственно с плаванием, нарушением техники безопасности или подобными причинами связи не просматривается.

Представители Следственного комитета начали проверку, по итогам которой решится вопрос о возбуждении уголовного дела. Помимо прочего следствие намерено выяснить, почему к плаванию допустили ребенка, у которого были проблемы с сердцем.