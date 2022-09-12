Мужчина получил 20 лет колонии за убийство и попытку изнасилования девушки на северо-востоке Москвы

Суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, обвиняемого в покушение на изнасилование и убийстве девушки в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима 28-летнего мужчину, обвиняемого в покушение на изнасилование и убийстве девушки в сквере в районе Свиблово. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка ГСУ СК России.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием), ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, ночью 14 августа 2021 года обвиняемый напал на женщину в сквере вблизи Лазоревого проезда и попытался надругаться над ней. Жертва оказала насильнику активное сопротивление. Подсудимый, не сумев довести преступление до конца, задушил девушку. Затем мужчина переплыл Яузы и скрылся на другом береге.

В ходе расследования правоохранители допросили свидетелей, проведи более 20 судебных экспертиз, а также собрали иные доказательства. Вина подозреваемого подтвердилась. Мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы.

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