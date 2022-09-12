В Москве арестован избивший до смерти собутыльника мужчина Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Под стражу взят 41-летний мужчина в Москве, который во время застолья что-то не поделил со своим приятелем, и решил использовать кулаки для решения проблемы. Пьяный москвич так долго бил собутыльника по голове, что тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Расследование уголовного дела пока продолжается. Известно, что обвиняемый по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) распивал алкоголь вместе со своим знакомым на участке, возле улицы Озёрной в Москве, в начале сентября этого года. Во время застолья между ними разгорелся конфликт, и ныне задержанный начал часто и много бить обидчика по голове, отчего тот скончался спустя некоторое время, в больнице.

Подозреваемого полиция нашла быстро, его задержали, и на допросе он признал вину и рассказал о том, как случилась эта драка, закончившаяся смертью человека. Суд удовлетворил просьбу следователей о заключении его под стражу.

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