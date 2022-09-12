Сотрудник госучреждения в Москве похитил у коллеги 200 серебряные монет стоимостью 800 тысяч рублей

Фото:Пресс-служба УВД по ЮВАО

В Москве полицейские задержали 35-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже 200 серебряных монет общей стоимостью 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УВД по ЮВАО.

Злоумышленник, являясь сотрудником госорганизации на Шарикоподшипниковской улице, проник в кабинет коллеги, открыл сейф и похитил оттуда 200 серебряных инвестиционных монет. Общий материальный ущерб составил 800 тысяч рублей.

Правоохранители задержали москвича. Он не успел сбыть монеты, в ближайшее время их вернут законному владельцу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже (ч.3 статья 158 УК РФ). Максимальное наказание по статье – лишение свободы сроком до шести лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве мужчина под видом кассира обменника украл у клиента 33 миллиона рублей. После этого злоумышленник скрылся с места на автомобиле отечественной иномарки. В этот же день преступника и его соучастников задержали по горячим следам.